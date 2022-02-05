Esnaf, sokağa bırakılan pitbullu yakalayıp, polise teslim etti

ADANA'da başıboş sokağa bırakılan pitbull cinsi köpek, esnaf tarafından çamaşır ipiyle kapıya bağlanıp, gelen polis ve belediye ekiplerine teslim edildi.

Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi 68066 Sokak'a sabah saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bırakılan pitbull cinsi köpeği gören oto lastik tamircisi Hasan Eryılmaz, hayvana müdahale etti. Köpeği yakalayıp çamaşır ipiyle bir kapıya bağlayan Eryılmaz, polise haber verdi. Eryılmaz, ekipler gelene kadar da köpeğe mama ve su da bıraktı. Polislerle birlikte gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri köpeği teslim alarak barınağa götürdü.Tarım ve Orman Bakanlığı'nca ' Pitbull, Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio' cinsi köpekler için kısırlaştırma mikroçip taktırma şartı getirilmişti. Yaklaşık 2 bin lirayı bulan masrafları ödemek istemeyen bazı hayvan sahipleri, köpeklerini sokağa bırakıyor.