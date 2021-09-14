ESNAF ODALARI BAŞKANLARI İLE YILIN AHİSİNDEN, BAŞKANIMIZA ZİYARET

Adıyaman ve ilçe Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği yöneticileri ile yılın ahisi, 34. Ahilik Haftası münasebetiyle Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret etti.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, S. S. Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nevzat Başak, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman ve Gerger Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Metin ile yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağı ile birlikte, 14-20 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 34. Ahilik Kültürü Haftası kapsamında Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ahilik Haftası hakkında Başkanımıza bilgi vererek, esnafa vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür etti.

Belediye Başkanımız Dr. Süleyman Kılınç ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ahilik Haftası münasebetiyle nezaket ziyaretinde bulunan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ziya Duranay'a, Güney Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Nevzat Başak'a, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen'e, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Latif Kocaman'a, Gerger Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muzaffer Metin'e, Yılın Ahisi olarak seçilen Besni eşraflarından Dokumacı Mustafa Korkmaz'a, Yılın Kalfası seçilen Adıyaman'dan berber kalfası Serhat Çelik'e ve Yılın Çırağı seçilen Gölbaşı'dan mobilyacı çırağı Tolga Kurt'a yaptıkları ziyaretten doalyı teşekkür ediyor, yılın ahisini, yılın kalfasını ve yılın çırağını tebrik ediyorum. Bugüne ve geleceğimize ışık tutan ahilik geleneğinin yaşatılması ve güler yüzlü meslek erbaplarının yetişmesi dileklerimle, esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Kültür Haftasının 34. yılını en içten duygularımla kutluyorum" şeklinde konuştu.

Ziyaret sonunda Başkanımız, Yılın Ahisi Dokumacı Mustafa Korkmaz'a, Yılın Kalfası Berber Mehmet Serhat Çelik'e ve Yılın Çırağı Mobilyacı Tolga Kurt'a çeşitli hediyeler takdim etti.

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