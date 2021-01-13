Esnaf destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Esnaf kira yardımı (hibe desteği ) ödemeleri ne zaman başlıyor? 1000 TL kira yardımı başvurusu ne zaman?

Esnafa kira yardımı (hibe desteği) kapsamında başvuru süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Peki, Esnaf destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Esnaf kira yardımı (hibe desteği ) ödemeleri ne zaman başlıyor? Esnaf kira yardımı (hibe desteği ) ödemeleri ne zaman başlıyor? 1000 TL kira yardımı başvurusu ne zaman?

Esnafa kira yardımı (hibe desteği) kapsamında başvuru süreci geçtiğimiz hafta başlamıştı. Koronavirüs pandemi sürecinden ekonomik açıdan negatif yönlü etkilenen esnaflaratoplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde ise 500 lira ödenek verileceği ifade edildi. Peki, Esnaf destek ödemeleri ne zaman başlıyor? Esnaf kira yardımı (hibe desteği ) ödemeleri ne zaman başlıyor? 1000 TL kira yardımı başvurusu ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

ESNAFA KİRA YARDIMI (HİBE DESTEĞİ) BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

22 Aralık'ta yürürlüğe konan "Esnafa kira yardımı (1000 TL hibe desteği) ödemelerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar yapılacak değerlendirmeler sonrası maddi destekten faydalanabilecek. Başvuru e-devlet aracılığı ile 8 Ocak 2021 itibarıyla başladı.

HİBE DESTEĞİ DETAYLAR NEDİR?

Gelir kaybı desteği olarak, ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1000 lira olmak üzere toplamda 3 bin lira hibe desteği sağlanacak.

Gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 lira olmak üzere üç aylık toplamda 2 bin 250 lira, diğer yerlerde aylık 500 lira olmak üzere toplamda 1500 lira kira desteği verilecek.

İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği ödenecek.

ESNAFA GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Gelir kaybı desteği sonuç tarihi hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'nın önümüzdeki günlerde yeni bir açıklama yapması beklenirken, başvuru sonuçları www.turkiye.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Başvuru süreci sonrası yapılacak değerlendirme sonrasında hak sahiplerine yapılacak ödemeler Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanacak tarihte gerçekleştirilecek. Ödemeler başvuru esnasında verilen banka hesap numaralarına otomatik aktarılacak.

Başvuruların değerlendirme sürecinin yaklaşık 2 hafta sürmesi beklenirken ocak sonunda ya da şubat başında ödemelerle ilgili yeni bir açıklama yapılacağı tahmin ediliyor.

KİMLER YARARLANABİLECEK?

Tebliğle, destek programından yararlanma koşulları da belirlendi. Buna göre, bu destek programından, 14 Aralık'tan önce (bu tarih dahil) vergi mükellefiyetini tesis ettirmiş, ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Bakanlık tarafından belirlenen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar ve gerçek kişi tacirler ile yine bu tarih itibarıyla esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı vergiden muaf esnaflar faydalanabilecek.

Destek programına başvurabilecek esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin ekonomik faaliyet tanımları başvuru tarihinden önce Bakanlık internet sitesinden duyurulacak, ayrıca yazılı duyuru yapılmayacak. Bakanlıkça yapılan duyurudan sonra ticari faaliyetine yönelik ekonomik faaliyet tanım değişikliği yapanlar hibe desteğinden yararlanamayacak.