Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı
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Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit - Haberler | Yerel

Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı Sivas Belediyesi tarafından Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan düzenleme çalışmaları için bölge esnafına yönelik anket yapıldı Sivas Belediyesi tarafından Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde gerçekleştirilecek...

Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı

Sivas Belediyesi tarafından Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan düzenleme çalışmaları için bölge esnafına yönelik anket yapıldı

SİVAS - Sivas Belediyesi tarafından Paşabey Mahallesi Kerim Çavuş Caddesi'nde gerçekleştirilecek olan düzenleme çalışmaları için bölge esnafına yönelik anket yapıldı.

Sivas Belediyesinden yapılan açıklamada; Tarihi Yeni Cami önünden Behram Paşa Hanı'na kadar uzanan ve çift taraflı otopark olduğu için trafik yoğunluğu yaşanan bölgeye, Belediye tarafından 3 farklı proje oluşturuldu. Cadde üzerinde faaliyet gösteren esnafları tek tek ziyaret eden ekipler, projeleri anlatarak hazırlanan anketi oylamaya sundu. Birinci alternatif, caddede trafik akışı çift yön (gidiş-geliş) olarak sağlanacak ve yol kenarı tek taraflı yatay otopark alanı olarak düzenlenecek. İkinci alternatif; caddede trafik akışı çift yön (gidiş-geliş) olarak sağlanacak ve yol kenarı otopark alanı yapılmayacak. Son olarak üçüncü alternatif ise; caddedeki trafik akışı mevcut haliyle (gidiş-geliş) korunacak ve mevcut otopark alanı (çift yönlü) kalacak. Oylama sonucu esnafın büyük çoğunluğu ilk alternatif olan 'çift yönlü trafik akışı ve tek taraflı yatay otopark' yapılmasını tercih etti. Bunun üzerine ekipler alandaki altyapı, kaldırım, asfalt, aydınlatma ve çevre düzenleme çalışmalarına başladı. Esnafın görüşleri ile belirlenen projenin kısa zaman içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı
Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı
Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı
Esnaf belirledi, belediye çalışmalara başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Koçyiğit

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