Eşme'de sokak hayvanlarına atık malzemelerden kulübe yapıldı
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Eşme'de sokak hayvanlarına atık malzemelerden kulübe yapıldı

Eşme'de sokak hayvanlarına atık malzemelerden kulübe yapıldı
Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın - Haberler | Güncel

Uşak'ın Eşme ilçesinde hayvansever vatandaşlar, sokak hayvanları için atık ahşap ve bezlerden kulübe yaparak ilçenin çeşitli noktalarına bıraktı.

Uşak'ın Eşme ilçesinde hayvansever vatandaşlar, sokak hayvanları için atık ahşap ve bezlerden kulübe yaparak ilçenin çeşitli noktalarına bıraktı.

Eşme Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği Başkanı Fatih Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanları için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kullanılmayan malzemelerle sokak hayvanlarına yuva yaptıklarını aktaran Kara, "İlk etapta 20 kulübe yaptık. Bu sayede sokak hayvanlarımıza sıcak bir yuva sağlamış olduk. Aynı zamanda sokak hayvanları için ilçenin çeşitli noktalarına mama kapları oluşturduk. Derneğimize yapılan desteklerle her gün sokak hayvanlarına mama bırakıyoruz. Eşmeli hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanlarımıza sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Egemen Çıvgın

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