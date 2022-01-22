Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Çağlayan Çetin - Haberler | Yerel

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü.

EŞME, UŞAK (İHA) - Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

UŞAK - Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini arttırmasıyla ilçeyi beyaza bürüdü.

Uşak'ın Eşme ilçesinde sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Öğle saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı, ilçeyi adeta beyaza bürüdü. Cadde, sokak ve parkların kar tutmasıyla birlikte başta çocuklar olmak üzere vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Yağışın devam ettiği ilçede kar kalınlığı 5 santimetreye yaklaşırken yolların kapanmadığı ve tuzlama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

Eşme'de etkisini arttıran kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

İhlas Haber Ajansı / Çağlayan Çetin - Son Dakika Haberleri

Uşak, Eşme, kar, Yerel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title