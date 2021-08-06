ESL Pro League Sezon 14 takvimi açıklandı!

CS: GO hayranlarının merakla takip ettiği profesyonel espor ligi ESL Pro League Sezon 14 grupları belli oldu. ESL Pro League Sezon 14 maç takvimi!

ESL, yaz turnuvasının ardından yeni sezonda gerçekleşecek ilk birinci seviye etkinlik olan ESL Pro League Sezon 14 grup aşamasının programını açıkladı.

750.000 Dolar ödül havuzlu turnuva 16 Ağustos tarihinde başlayacak. Avrupa'nın birbirinden güçlü 24 takımı lig maratonu boyunca rakipleriyle kıyasıya bir rekabete girecek ve bu ligden şampiyon olarak ayrılmaya çalışacak.

KARŞILAŞMALAR KESİNTİSİZ OYNANACAK

16-20 Ağustos tarihlerinde A Grubu, 21-26 Ağustos tarihlerinde B Grubu, 27-31 Ağustos tarihlerinde C Grubu ve 1-5 Eylül tarihlerinde D Grubu maçları oynanacak. ESL Pro League Sezon 14, B grubu maçlarının ortasında sadece bir gün tatil olmak üzere üç haftalık süre boyunca neredeyse kesintisiz olarak devam edecek.

ESL Pro League'in 14. Sezonu, COVID ile ilgili seyahat kısıtlamalarını çevreleyen belirsizlik nedeniyle çevrimiçi olarak gerçekleşecek. Nihai karar verilirken, ligin 12 ortak takımı, EPL Oyuncu Konseyi ve CSPPA, her türlü gelişmeden haberdar edildi. Turnuva, 24 takımın tamamının Avrupa'daki evlerinden veya eğitim kamplarından yarıştığı 13. Sezona benzer şekilde oynanacak.

ESL PRO LEAGUE SEZON 14 MAÇ TAKVİMİ

16 AĞUSTOS (GRUP A)

14:30 - Heroic vs Bad News Bears

17:45 - Vitality vs ENCE

21:00 - Astralis vs Spirit

21 AĞUSTOS (GRUP B)

14:30 - G2 vs Sinners

17:45 - Virtus.pro vs OG

21:00 - Complexity vs Renegades

27 AĞUSTOS (GRUP C)

14:30 - BIG vs Evil Geniuses

17:45 - Natus Vincere - fnatic

21:00 - FaZe vs mousesports

1 EYLÜL (GRUP D)