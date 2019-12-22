Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası
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Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

Türkiye Eskrim Federasyonunun Samsun'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

22.12.2019 19:08 | Son Güncelleme: 22.12.2019 19:10
Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası

Eskrim Federasyonunun 'da düzenlediği Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası'na 53'ü kadın olmak üzere 109 sporcu katıldı.

Şampiyonada kadınlarda Samsun Eskrim Spor Kulübü'nden Nisanur Erbil birinci oldu.

Erkeklerde dün Kastamonu Eskrim Spor Kulübü'nden Emirhan Çiftçi şampiyon olmuştu.

Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları

Aynı salonda gerçekleştirilen Yıldızlar Epe Federasyon Kupası müsabakaları da tamamlandı.

Kızlarda Çankaya Eskrim Spor Kulübü'nden Aleyna Ertürk, erkeklerde Ankara Eskrim ve Pentatlon Spor Kulübü'nden Halis Efe Elibol şampiyon oldu.

Organizasyonlarda dereceye girenler başarı sertifikalarını, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Tekkeköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın, Eskrim Milli Takımlar Başantrenörü Valery Shturbabin ve müsabaka gözlemcisi uluslararası hakem Abdüssamet Arslan'ın elinden aldı.

Kaynak: AA

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: Eskrim: Gençler Kılıç Türkiye Şampiyonası
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