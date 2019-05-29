Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali: EDHO böyle veda etti!

Ekranların reyting rekortmeni dizis Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. son bölümü ile 4. sezon finali yaptı. Son bölümde Zeki'nin eline geçen başta İlyas ve Behzat olmak üzere ekibi son anda yapılan hamle kurtardı. Zeki, Selcan ile birlikte buradan kaçmayı başarsa bile sonunda yakayı ele verdi. Hızır ile anlaşma yapmak isteyen Zeki, kendisine verilen süre içinde kapıdan dışarı çıkmayı başaramadı. Yaralı bir şekilde yerde yatan Zeki'nin ölümü ise Fahri'nin elinden oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finalinde Selcan'ın Hızır'dan intikam almak için pusu kuruyor. Dürbünlü tüfeği ile Hızır'ı hedef alan Selcan, tek başına iken atışını yapar. Fakat üzerinde çelik yelek olan Hızır, yeleğe denk gelmesi ile kurtulur.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali

EDHO 4. sezon finaline Ömür'ün İlyas için istenmesi sahnesiyle sona erdi. Behzat'ın sert tavırları, herkesi şaşırtmış ve soğuk rüzgarların esmesine neden olmuştu. Bu durumu Ömür'ün abisinin elini öpmesi ancak yumuşattı. Sonrasında açılan Ankara havası ile bir anda düğün havasına giren ekip hep birlikte oynamaya başladılar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. son bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 139. son bölümü izle

EDHO SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?



Kendilerinekurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır. Dostlarının birer birer ölümüne şahit olan Hurşit'in hamlesi, Zeki'nin planını sekteye uğratacaktır. Tahsin'in ihanetinin ortaya çıkmasıyla asıl düşmanına bir adım daha yaklaştığını düşünen Çakırbeylileri kötü bir sürpriz beklemektedir.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sezon finali

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.