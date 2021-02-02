Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? EDHO dizisi nerede çekiliyor? Hangi şehirde, hangi ilçede çekiliyor?

Ekranların sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın nerede çekildiği merak konusu oldu. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi nerede çekiliyor? EDHO hangi ülkede, hangi ilde çekiliyor? EDHO dizisi yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm cevaplar haberimizde.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz nerede çekiliyor? Hangi il, ilçe ve mahallede çekimler yapılıyor? EDHO nerede çekiliyor?

EDHO NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi farklı yerlerde çekilse de genellikle çoğu sahneler Hızır Çakırbeyli'nin evinde çekilmektedir. Hızır Çakırbeyli'nin evi İstanbul'da Sarıyer'e bağlı Zekeriyaköy'de yer almaktadır. Dizi genellikle İstanbul ilinde çekiliyor diyebiliriz.

Buna ek olarak dizideki masa sahneleri, yani ciddi kararların alındığı sahneler İstanbul Üsküdar'da yer alan Hababam Sınıfı Müzesi Adile Sultan Kasrı'nda çekilmektedir.

Kısacası dizi çoğunlukla İstanbul semtleri civarında çekiliyor. Fakat en yoğun çekim yapılan bölgeler Üsküdar, Çamlıca civarında yer alıyor.

EDHO HANGİ KANALDA, NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz her hafta Salı günü saat 20:00 'da ATV ekranlarında yayınlanıyor.