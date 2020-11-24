Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman, saat kaçta? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 172. bölümü ile ATV izleyicisiyle buluştu. Büyük beğeni toplayan EDHO oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz hangi gün? EDHO saat kaçta?

EDHO yeni bölüm kısa süre önce ekrana geldi. Son bölümün ardından seyirci, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 173. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile salı akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır Reis, canından çok sevdiği Alpaslan için Yaman Korkmaz'la barış yapmaya razıdır. Alpaslan'ın son eylemi Yaman'ın abisi Derman'ın ekmeğine yağ sürer. İçerde Alpaslan'ı bitirmek için planlar yapan Derman Korkmaz, Alpaslan'ı köşeye sıkıştırır. Abisinin emaneti Alpaslan'ı korumak ise Hızır Reis'e kalır.Behzat'a yapılanın ardından Yaman Korkmaz ve ahalisini yeniden masaya davet eden Reis'in tek amacı Alpaslan'ın canını kurtarmaktır. Kardeşi İlyas ve eşi Ceylan'a rağmen Korkmazlarla el sıkışmaya hazır olan Hızır Reis, herkesi karşısına alır. Korkmazların masaya oturmasına en büyük tepkiyi ise abisi Yavuz'a rağmen Bahar koyar.İçerde Alpaslan dışarda Hızır Reis'in sürdürdükleri mücadelede son hamlenin kimden geleceği ise henüz belli değildir.

EDHO 173. BÖLÜM FRAGMANINDA NE OLDU?

Hızır Çakırbeyli, canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'ın hayatını kurmak için hasımlarını masasına davet eder. Korkmazların masaya oturmasıyla masa kuralları gereği masadan kalktığını açıklayan Hızır Reis, başta dostları olmak üzere düşmanları Korkmazlara da ters köşe yapar. Hızır Reis'in bu hamlesinin ardından meydanın boşaldığını düşünen Korkmazlar da liderlik için mücadeleye hazırlanır. Masadan kalmasına rağmen tedbiri bırakmayarak yeğenini korumaya devam eden Hızır Çakırbeyli, tüm gücünü kullanır. Hızır amcasının verdiği kararlardan memnun olmayan Alpaslan ise amcasıyla iplerini koparmaya hazırdır. Kendi yolunu çizerek adını aleme yazdırmaya hazır olan Alpaslan sonunda Derman Korkmaz'la yüz yüze gelir.Hızır Reis'in Korkmazlarla el sıkışmasını hazmedemeyen Ceylan ise eşiyle arasını açacak bir konuşma yapar. Hızır'ı kendisinden uzaklaştıran Ceylan, bu hamlesiyle eşini Bahar Sincanlı'ya istemeden yaklaştırır. Bahar Sincanlı, Hızır Reis'in pusulasını şaşırtırken, Ceylan'ın da hedefi olur. Hızır Reis bir yandan yeğeninin hayatını kurtarmak için zor kararlar verirken bir yandan da kendisine söz geçiremez. Bahar Sincanlı ise çocukluk arkadaşı Ömür'e rağmen, Hızır Reis'in gönlünü çalmaktan bir an olsun vazgeçmez.

EDHO YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü saat 20.00'de ekranlara gelmektedir.

EDHO YENİ BÖLÜM HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi her hafta salı günü saat 20.00'de ATV ekranlarnda yayınlanmaktadır.

EDHO OYUNCULARI

ATV'nin sevilen projelerinden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Dizi kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:

Oktay Kaynarca - Hızır Çakırbeyli

Sanem Çelik - Ceylan Yunus

Emre Yıldırımer - Alpaslan Çakırbeyli

Ozan Akbaba - İlyas Çakırbeyli

Sabina Toziya - Hayriye Çakırbeyli

Kenan Çoban - Fahri

Turgay Tanülkü - Şahin Ağa

Yalçın Hafızoğlu - Hızır Ali Çakırbeyli

Hakan Karsak - Enişte

Ceren Benderlioğlu - Ömür Façalı

Sevil Akı Saner - Emine Façalı

Ali Sürmeli - Doğan Baba

Emir Benderlioğlu - Behzat Façalı

Selin Işık - Özlem Çakırbeyli

Tevfik Erman Kutlu - Tekin Kutlu

Hüseyin Avni Danyal - Tufan Tezyürek

Turgut Tunçalp - Haşmet Façalı

Şener Savaş - Rafet Avcı