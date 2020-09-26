Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni sezon ilk fragmanı yayınlandı. Güzel oyuncu Pelin Akil, fenomen dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Akil'in canlandıracağı karakter, Hızır Çakırbeyli'ye düşman olurken kurduğu tuzaklar da dikkat çekiyor.

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 6. sezonuyla ekranlara gelmek için geri sayıma geçti. Yeni sezon fragmanında kadroya Pelin Akil, fenomen dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Pelin Akil'in canlandıracağı karakter, Hızır Çakırbeyli'ye düşman olurken kurduğu tuzaklar da dikkat çekiyor. Yeni bölüm fragmanında Özlem'in vurulması ise dikkat çekti.

İDDİALI KADROSUYLA YENİ SEZONA BAŞLIYOR

Oktay Kaynarca, Sanem Çelik, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerin başrolünü paylaştığı sevilen dizinin yönetmenliğini Onur Tan yapıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, her zaman olduğu gibi iddialı kadrosu ve senaryosuyla 6. sezona bomba gibi giriş yapmaya hazırlanıyor. Güzel oyuncu Pelin Akil, fenomen dizinin yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Pelin Akil'in canlandıracağı karakter, Hızır Çakırbeyli'ye düşman olurken kurduğu tuzaklar da dikkat çekiyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon kadrosuna Pelin Akil iile birlikte, Diriliş Ertuğrul ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde gösterdiği performansla dikkat çeken Engin Benli ve Kurtlar Vadisi'nde Nizamettin Güvenç karakterini canlandıran Adnan Biricik, Ünal Silver, Hakan Atalay, Erol Babaoğlu ve Gizem Arıkan da dahil oldu.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni sezondaki güçlü kadrosuyla daha şimdiden merak uyandıran fenomen dizinin yayın tarihi henüz açıklanmazken ekim ayında ekranlarda olacağı öğrenildi.