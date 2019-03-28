Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Son Bölümünde Esra Karakteri Diziye Geri Döndü!
ATV ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da daha önce diziden ayrılan Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar'ın dizinin son bölümünün final sahnesinde geri dönmesi diziseverleri şaşırttı.
ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 130'uncu bölümüyle ekrana geldi. Daha önce diziden ayrılan 'Esra' karakterinin geri dönmesi şaşırttı.
"DİZİDEN AYRILMIŞTI"
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın son bölümü büyük bir sürprize sahne oldu. Esra karakterine hayat veren Sevcan Yaşar, 130'uncu bölümün final sahnesinde ortaya çıktı. Üçüncü sezonda İlyas'tan olan çocuğunu aldırdığı için ondan boşanan 'Esra', diziden ayrılmıştı.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Fuat'ın peşine düşen Çakırbeyliler, paralarının teslim edildiği kişinin Zeki olduğunu gördüklerinde Ünal Kaplan'ın ihanetine uğradıklarını anlarlar. Liderlerinin yaptığı bu hamleye kayıtsız kalamayacak olan masa üyeleri, bir bedel ödetilmesi konusunda hemfikir olacaklardır. Hızır'ın planı ise Fuat'ı konuşturarak ihaneti belgelemek ve sonucunda masanın liderini değiştirmektir. Yaptıklarının karşılığında masasını kaybedeceğini tahmin eden Ünal Kaplan da çok iyi bir planla karşılık vermesi gerektiğini bilmektedir. Çakırbeylilerin elinden kurtulmayı başaran Zeki, kendine yeni ortaklar ararken Façalılardan Ferman'ı tuzağına düşürür. Babası Haşmet'le arası açılan Ferman, Zeki'nin yeni kurbanı olduğunun farkına varamayacak kadar tecrübesiz olduğundan işlerin sarpa sarmasına yol açacaktır.
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Almanya bitmisCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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Neyseki seyrederken beyine ihtiyac olmuyoCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Acindanmi geberdin git calis gencecik adama ne emekliligi avrupa diye geberirsiniz avrupada emeklilik yasi 65 millet calisip sana verecek sende hava civa pompa islerine mi bakcanCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Arastirmaya gore bu diziyi izleyenlerle ciftlik banka para yatiranlar ayni kisilerCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ALLAH:VATANIMIZI VE MİLLETİMİZİ...HERTÜRLÜ KAZA VE BELALARDAN..MUHAFAZA EYLESİN.. Amin.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır