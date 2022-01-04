Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili bomba gelişme

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adı ve yeni bölümleriyle BluTV ile anlaştı. Başrol ise Oktay Kaynarca değil Ozan Akbaba olacak.

Altı sezon süren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni adı ve yeni bölümleriyle yakında BluTV'de olacak.

BOMBA ETKİSİ YARATTI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ekibinin Türkiye'nin ilk internet platformu blutv'yle anlaşması sektörde bomba etkisi yarattı. Bahadır Özdener'in BVB adlı yapım şirketinin imza attığı dizinin yayınlanmayan 200. bölümü yenilenen montajı ve ek sahneleriyle film olacak.

İsim hakkı atv'de olan projenin yeni adı ise 'Son Efsane' oldu. Filmin ay sonunda olması planlanan yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Öte yandan efsane projenin dizi versiyonu şubat ayında çekilecek ve başrolde İlyas Çakır beyli'ye hayat veren başarılı aktör Ozan Akbaba olacak.

Dizinin Hızır'ı Oktay Kaynarca hapiste, atv'nin "Okul Yolunda" dizisiyle anlaşan Yunus Emre Yıldırımer de yurt dışında sürgünde gösterileceği için dizide yer almayacak.