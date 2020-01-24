: Ceylan karakteri, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a geri dönüyor

24.01.2020 08:33 | Son Güncelleme: 24.01.2020 08:38

Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Burak Sergen ve Ozan Akbaba'nın başrollerinde oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 5 haftalık aranın ardından 28 Ocak akşamı geri dönüyor. Uzun bir aradan sonra yeni bölüm fragmanı yayınlanan dizide bir de heyecanlandıran bir gelişme yaşanıyor.

SEVİLEN İSİM GERİ DÖNÜYOR

Son bölümde Hızır, yurt dışında olan eşi Meryem'in ölüm haberini almıştı. Yeni bölümde Çakırbeyli ailesi Meryem'i son yolculuğuna uğurluyor. Geçtiğimiz yıl diziden ayrılan Sanem Çelik yeni bölümde Ceylan karakteriyle diziye geri dönüyor.

TUFAN CENAZEDE HIZIR'I TEHDİT EDİYOR

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde eşini kaybetmenin acısını yaşayan Hızır'ın yanına gelen Tufan, "Sen artık yolun sonuna geldin Hızır. Senin için de benim için de yas bitti. Artık kim kimi vurursa" sözleriyle tehdit ediyor. Hızır ise Tufan'a "Ölmekten korktuğumuz bir yola çıksaydık eğer sonumuz burası olmazdı" diyerek karşılık veriyor.

İLYAS GELEN İŞ TEKLİFİNİ AÇIKLIYOR

Öte yandan ise İlyas, Hızır'a kendilerine gelen bir teklifi açıklıyor. İlyas'ın "İran derin devletinin yıl verdiği adamlar. Bizim onlar için silah ve mühimmat üretmemizi istiyorlar. Eğer biz anlaşma yapmazsak Tufan yapacak" sözleri dikkat çekiyor.

EŞKIYA HÜKÜMDAR OLMAZ'IN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 24 Aralık Salı akşamı ekrana gelen 153. son bölümünde herkesi derinden yaralayan anlar yaşandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a 3. sezon sonunda veda eden Meryem rolündeki Deniz Çakır'ın diziye geri dönüp dönmediği merak konusu olmuştu.

Havaalanında Türkiye'ye geri dönen oğlu Ömer'i karşılayan Hızır, Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrendi. Meryem Çakırbeyli'den gelen acı haber Çakırbeyli ailesini yıktı. Ömer annesinin dün sabah vefat ettiğini söyledi. Meryem'in tabutu ise uçaktan indirildi. Hızır ve Çakırbeyli ailesi aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. EDHO'da Hızır'ın oğlu Ömer rolünü oynayan Can Bartu Aslan, yeniden diziye döndü. Deniz Çakır'ın ise EDHO'ya yeniden geri dönmeyeceği ise kesinleşmiş oldu.

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