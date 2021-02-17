Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. bölümü yayınlandı. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

Her Salı günleri yeni bölümüyle seyircileriyle buluşan ATV kanalının Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 182. bölümünde seyircileri merak içinde bıraktı. Fuat'ın Bahar ve Ceylan'ı kaçırmasıyla taşlar yerini değiştiriyor. Hızır Çakırbeyli Korkmazlar ile anlaşmaya gidiyor ve Fethi'yi bulmak için harekete geçiyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan Çakırbeyli öldü mü? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Alpaslan diziden ayrılıyor mu?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ALPASLAN ÇAKIRBEYLİ ÖLDÜ MÜ?

Başrollerini, Oktay Kaynarca, Yunus Emre Yıldırımer, Sanem Çelik ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 182. bölümünde sevenlerini merak içinde bıraktı. Annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamayan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Fuat ve Fethi'nin Bahar ve Ceylanı kaçırmasıyla Hızır Çakırbeyli, karısına kavuşabilmek için Yaman ile anlaşma yoluna gidiyor.Hızır Çakırbeyli'nin kendi yeğenine ders vermek amacıyla Alparslan'a pusu kurması tüm izleyicileri şoka uğrattı.

Tansiyonun yüksek olduğu 182. bölümünün ardından, tüm her şey 183. bölümünde aydınlanacak.

EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.