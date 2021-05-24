Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. Bölüm fragmanı izle! ATV EDHO yeni bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 195. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 196. bölüm fragmanı izle!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi yeni bölümü ile izleyicinin karşısına çıkıyor. Büyük beğeni toplayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 196. bölüm izle! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde neler oldu? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm izle! EDHO 196. bölüm fragmanı izle! ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı izle! İşte detaylar haberimizde...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kanlı nikah!

İlyas Çakırbeyli'nin Pınar'la birlikte kurduğu oyun Ömür Çakırbeyli'nin son anda mekanı basmasıyla bozulur. Tüm düşmanlarını tek seferde temizlemeyi planlayan İlyas Çakırbeyli, sadece Rıdvan'ın oğlu Musa'yı öldürebilir.

Oğlunun intikamını almak isteyen Rıdvan ise kana kan diyerek okları Hızır Çakırbeyli'nin oğlu Hızır Ali'ye çevirir. Kendisinden habersiz yapılan planlardan rahatsız olan Hızır Çakırbeyli, duruma el koyarak kendi oyunun kurmak için kolları sıvar.

Haşmet Façalı, İlyas ve Ömür arasındaki gerginlik yüzünden köprüleri yıkmaya hazırdır. Fakat Didem'in aşkı, iki aile arasında yeni bir başlangıç yaptırır. Didem ve Hızır Ali'nin bu durumuna müdahale eden Hızır Çakırbeyli, Haşmet Façalı ile konuşarak sevenlerin kavuşmasını ister. Çıkan savaş yüzünden nikah merasimini evlerinin bahçesinde yapma kararı alan Hızır Çakırbeyli, oğlu Hızır Ali'ye ve Didem'e yapılacak saldırıyı yine de engelleyemez.

EDHO SON BÖLÜM İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ CANLI İZLE!

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 196. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!