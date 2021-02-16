Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı! EDHO bu akşam var mı? Eşkıya (EDHO) 183. bölüm fragmanı izle!

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183. BÖLÜM FRAGMANI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183 bölüm fragmanı için geri sayım sürüyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Ceylan'ın Cihan'ı öldürmesi sonrasında yeğeni Cihan bomba gibi ortalıkta geziyor. Yaman Korkmaz, Özcan'ı doldurarak Hızır Ali ve Façalıların üstüne salıyor. Tüm saldırıları bertaraf eden Hızır Ali, olanları annesine anlatır. EDHO son bölümde; Fuat, tuzak kurarak Ceylan ve Bahar'ı ele geçirdi. Hayranları Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183. bölüm fragmanı araştırılıyor.

Bugün yayınlanacak olan 182. bölümün ardından 183. bölüm fragmanı çıkacaktır. Takipte kalabilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

"Benim hayatımın bedeli bu..."

Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar. Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır. Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.

Ebru'nun hain çıkmasının ardından adeta diken üstünde duran Hızır Çakırbeyli, kendisine operasyon düzenleyen şebekenin başındaki Fethi'ye ulaşmak için plan yapmaya başlar. Fuat'ın ortadan kalkmasıyla yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenine pusu kurar.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ OYUNCULARI KİMLER?

Hızır Çakırbeyli (Oktay Kaynarca): Hızır Reis olarak anılmaktadır.

Ceylan Özsoy (Sanem Çelik): Hızır'ın eski sevgilisi.

Tufan Tezyürek (Hüseyin Avni Danyal): Hızır'ın dostu.

Alparslan Çakırbeyli (Yunus Emre Yıldırımer): Hızır'ın yeğeni.

İlyas Çakırbeyli (Ozan Akbaba): Hızır'ın kardeşi.

Fahri (Kenan Çoban): Hızır'ın dostu.

Kimsesiz Doğan (Ali Sürmeli): Hızır'ın dostu.

Hayriye Çakırbeyli (Sabina Toziya): Hızır ve İlyas'ın annesidir.

Ömür Çakırbeyli (Ceren Benderlioğlu): Haşmet ve Behzat'ın kız kardeşi.

Hızır Ali Çakırbeyli (Yalçın Hafızoğlu): Hızır ve Ceylan'ın oğlu.

Emine Façalı (Sevil Akı Saner): Tipi'nin ablası.

Behzat Façalı (Emir Benderlioğlu): İlyas'ın kayınbiraderi.

Haşmet Façalı (Turgut Tunçalp): İlyas'ın kayınbiraderi.

Tipi/Murat İspirli (Savaş Özdemir): Masa'nın bir üyesi.

Rafet Avcı (Şener Savaş): Masa'nın bir üyesi.

Hatice Kalkandere (Sevinç Kıranlı): Hızır ve İlyas'ın teyze kızı.

Enişte/Temel Kalkandere (Hakan Karsak): Hızır'ın en güvendiği adamı.

Şahin Ağa (Turgay Tanülkü): Hızır'ın en güvendiği dostu ve akıl hocasıdır.

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