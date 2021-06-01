Eskişehirli sporcular önemli başarılara imza attı

Eskişehir Büyükşehir Gençlik ve Spor Kulübü bünyesindeki lisanslı sporcuları Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde, Komple-Atlet Ligi Final ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'ndan dereceye girdiler.

Edirne'de düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldız, Genç ve Açık Yaş Uzun Kulvar Milli Takım Seçmelerinde yarışan Kültigin Kaan Arıcı 2005 doğumluların yarıştığı 50 metre serbest yüzmede Türkiye 2.'si oldu. Bursa'da düzenlenen Komple-Atlet Ligi Final ve Çoklu Branşlar Türkiye Şampiyonası'nda U20 Erkekler dekatlon kategorisinde ise Umut Emre Yılmaz Türkiye 3.'sü olarak dereceye girdi.

Başarılı sporcuları tebrik eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, birçok alanda yetiştirdiğimiz genç sporcularımız hem Türkiye'de hem de dünyada yapılan şampiyona ve turnuvalarda Eskişehir'imizi ve ülkemizi başarı ile temsil edecek sporcular yetiştirmeye devam edeceklerini belirttiler.

Kaynak: Bültenler