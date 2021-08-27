Eskişehir Yönetimi'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret
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Eskişehir Yönetimi'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret

Eskişehir Yönetimi'nden Başkan Büyükerşen'e ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile Eskişehirspor başkanlık görevine seçilen Mehmet Şimşek, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e nezaket ziyareti gerçekleştirdi.

Eskişehirspor Kulüp Başkanı Mehmet Şimşek, Başkan Yardımcısı Erkan Koca ve yönetim kurulu üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti. Bir ay önce Olağanüstü Seçimli Genel Kurul ile göreve seçilen Mehmet Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri Başkan Büyükerşen ile Eskişehirspor hakkında görüştüler. Kulübün durumu hakkında Başkan Büyükerşen'i bilgilendiren Şimşek, planlanan çalışmaları açıkladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Büyükerşen, Şimşek ve ekibinin zor bir dönemde göreve talip olduklarını ifade ederek kendilerine başarılar diledi.

Kaynak: Bültenler

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