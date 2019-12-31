31.12.2019 20:28 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:29

Eskişehir yeni yıla ışıl ışıl giriyor

ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediyesi yeni yıl için şehir merkezinde ve turistik bölgelerindeki kavşak ve caddeleri rengarenk ışıklarla süsledi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, yeni yıl öncesinde bir çok cadde ve sokakları ışıl ışıl hale getirdi. İsmet İnönü Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi, 2 Eylül Caddesi, Taşbaşı Bölgesi, Atatürk Caddesi, Ertaş Caddesi, Üniversite Caddesi ve Porsuk Çayı'nın çeşitli bölgelerinde süslemeler yapılırken, ışıklandırmaların Ocak ayı sonuna kadar kalacağı belirtildi. Değişik renk ve desenlerde yapılan yeni yıl ışıkları Eskişehirlilerin beğenisini kazanırken, Eskişehir'in özellikle kış aylarında ışıklı süslemelerle daha da güzelleştiğini ifade eden vatandaşlar 'Şehrimiz, Büyükşehir Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ışıklandırma çalışmaları ile kış mevsiminde de bambaşka bir güzelliğe bürünüyor' dedi.

Kaynak: DHA

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