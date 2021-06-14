Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısı

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Eskişehir ve Kütahya çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın sabah saatlerine kadar sürmesi beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanağın Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde etkili olmasının öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Bu arada, Eskişehir kent merkezi ile Sivrihisar, Günyüzü, Mahmudiye ve Çifteler ilçelerinde gök gürültülü sağanakla beraber dolu görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ