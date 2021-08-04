Eskişehir Valisi Ayyıldız, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Aşkın'ı kabul etti
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Eskişehir Valisi Ayyıldız, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Aşkın'ı kabul etti

Eskişehir Valisi Ayyıldız, Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Aşkın'ı kabul etti
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Güncel

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Eskişehir Şube Müdürü Arda Aşkın Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret etti.

Aşkın, ziyaretinde, Basın İlan Kurumunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde basına yönelik uyguladığı desteklerin sektör tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, görevlerinin bilincinde olarak çalışmalarına devam edeceklerini ifade etti.

Vali Ayyıldız ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Aşkın, kurum çalışanı Ulaş Fırat Çelik'in de hazır bulunduğu ziyarette Vali Ayyıldız'a Basın ilan Kurumunun yayını olan "Basının Gözünden Ayasofya" adlı eseri hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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