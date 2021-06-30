Eskişehir su kesintisi! İstanbul su kesintisi! İSKİ telefon!

İstanbul Küçükçekmece su kesintisi! 1 Temmuz su kesintisi! 30 Haziran su kesintisi! İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 30 Haziran Çarşamba günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Adalar, Ataşehir, Başakşehir, Fatih, Küçükçekmece, Kadıköy ve Sarıyer ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 30 Haziran Çarşamba İstanbul su kesintis

Eskişehir'de su kesintileri! Eskişehir'de sular ne zaman gelecek? İstanbul'da bazı noktalardaki su kesintisinin ardından vatandaşlar sular ne zaman gelecek, sular saat kaçta gelecek, kaç saat su kesintisi olacak gibi soruların cevaplarını merak ediyor. Peki sular ne zaman gelecek? Kaç saat su kesintisi yaşanacak?

ESKİŞEHİR SU KESİNTİSİ

Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi Şehit Bülent Kasapoğlu Sokağında Şebeke Hattında Arıza nedeniyle mahallenin bir kısmında 30.06.2021 tarihinde saat 21:00 civarında su kesintisi yapılmıştır. Arıza İçme Suyu Arıza Bakım Onarım ekipleri tarafından giderilmiş olup, 30.06.2021 tarihinde saat 21:40 dan/den itibaren su verilmeye başlanmıştır.

Tepebaşı İlçesi Sazova Mahallesi Yeşilova Sokağında Şebeke Hattında Arıza nedeniyle mahallenin bir kısmında 30.06.2021 tarihinde saat 09:30 civarında su kesintisi yapılmıştır. Arıza İçme Suyu Arıza Bakım Onarım ekipleri tarafından giderilmiş olup, 30.06.2021 tarihinde saat 10:35 dan/den itibaren su verilmeye başlanmıştır.

İSTANBUL SU KESİNTİSİ

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Sazlıbosna Mah,Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2021 21:33

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Beykoz

Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 30.06.2021 20:24

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 01.07.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Maltepe

Etkilenen Mahalleler : Büyükbakkalköy Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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Arıza Kesinti

İlçe : Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler : Osmangazi Mah,Paşaköy Mah,Veysel Karani Mah,Fatih Mah,Abdurrahmangazi Mah,Akpınar Mah,Eyüp Sultan Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Necip Fazıl Mah,Mecidiye Mah,Mehmet Akif Mah,Turgut Reis Mah,Yavuz Selim Mah,Orhangazi Mah,Sultanbeyli,Ahmet Yesevi Mah,Akşemsettin Mah,Abdurrahman Gazi Mah,Adil Mah,Hamidiye Mah,Hasanpaşa Mah,Battal Gazi Mah,Fatih Mah

Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması

Açıklama : Sultanbeyli Eşrefbitlis Caddesi Üzerinde 1200Mm İsale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi : 30.06.2021 09:37

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.7.2021 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]