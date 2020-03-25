ESKİŞEHİR Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür
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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Güncel

ESKİŞEHİR Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkürESKİŞEHİR'de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı.

25.03.2020 16:17 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:06

Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

ESKİŞEHİR'de bir çiçekçi, sağlık çalışanlarına teşekkür etmek için şehir hastanesi girişini karanfillerle donattı. Kapıya çıkan maskeli ve eldivenli sağlık çalışanları da kendilerine yapılan jeste alkışlarıyla karşılık verdi.

Eskişehir'de çiçekçi Pınar Arat Karabakan, koronavirüs salgını nedeniyle büyük risk altında olmalarına rağmen 7 gün 24 saat görev yapan sağlık çalışanlarına çiçeklerle teşekkür etti. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gelen Karabakan ve çalışanları hastane girişini yüzlerce karanfille donattı. Ön tarafına ise çiçeklerden kalp şekli yaptı. Hastanedeki sağlık çalışanları da verdikleri mola sırasında hastane girişine inerek çiçek jestine alkışlarıyla karşılık verdi. Eskişehir'de çiçekçilik yapan Pınar Arat Karabakan, sağlık çalışanlarına bu şekilde teşekkür etmek istediklerini belirterek, 'Böyle bir organizasyon ile sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istedik. Başka Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere sağlımız için emeği geçen herkese çok minnettarız. Umarım en kısa sürede bu virüsten kurtuluruz. Sağlık çalışanları iyi ki varlar' dedi.

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Anıl Uçar, çiçekli jeste teşekkür ederek, 'Bu etkinlikte emeğe geçen herkese çok teşekkür ederim. Biz sağlık çalışanları olarak görevimizin başındayız. Her zamanda olacağız. Sizlerden ricamız evinizde kalın, kendinizi izole edin. Biz sizin için buradayız ve çalışacağız' diye konuştu. Sağlık çalışanları hastane girişindeki çiçeklerle hatıra fotoğrafları çektirdi.

ESKİŞEHİR Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

Kaynak: DHA

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ESKİŞEHİR Sağlık çalışanlarına 'karanfilli' teşekkür

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