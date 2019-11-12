Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay, Rektör Çomaklı'yı ziyaret etti

12.11.2019 11:00 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:05

Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı ziyaret etti. Rektörlük ofisinde gerçekleşen ziyarette Prof. Dr. Emine Nur Günay, Prof. Dr. Çomaklı'ya çalışmalarında başarılar diledi. Rektör Çomaklı da, karşılıklı sohbet havasında geçen ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA