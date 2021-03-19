Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında
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Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında

19.03.2021 11:31 | Son Güncelleme: 19.03.2021 11:52
Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve öğlene doğru etkisini arttıran kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde etkisini göstermeye başlayan ve öğlene doğru etkisini arttıran kar yağışı kartpostallık görüntüler oluştururken, vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı.

Eskişehir'e sabah saatlerinde etkisini gösteren mart karı vatandaşları şaşırttı. Kent merkezine yağan kar, güzel görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar işlerine yetişmeye çalışırken, bazıları ise durup manzaranın tadını çıkardı. Manzarayı izleyenler, mart karının ortaya çıkardığı kartpostallık görüntüleri cep telefonlarının kameralarıyla ölümsüzleştirdi.

"Kar yağışını hiç beklemiyorduk"

Kent merkezinde yürüyüşe çıkan vatandaşlardan Emre Ertoy ve Mert Avcı, kar yağışının kendileri için sürpriz olduğunu söyledi. Karlı havada yürümenin tadını çıkaran iki arkadaş, "Eskişehir'de alışılmış bir durum Mart'ta kar yağması. Zaten dondurucu soğuklarıyla meşhur bir şehir. Aynı Doğu Anadolu Bölgesi gibi burası. İklimler mi değişti bilmiyorum. Eskişehir'de her sene böyle olmaya başladı. Eskişehir artık hep böyle. Normal diyebiliriz. İklimler bozuldu. Bugün kar yağışını hiç beklemiyordum. Hava durumunda yağmurlu gösteriyordu ancak nasip, kar yağdı. Biz yürürken kar bir anda başladı. Fena da olmadı aslında, Eskişehir çok güzel görünüyor bembeyaz" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında
Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında
Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında
Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında
Eskişehir lapa lapa kar yağışı altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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