Eskişehir Kitap Fuarı kapılarını açıyor
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Eskişehir Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği, Eskişehir Ticaret Odası iş birliği, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Eskişehir 2. Kitap Fuarı yarın başlayacak.

09.12.2019 13:04 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:04
Eskişehir Kitap Fuarı kapılarını açıyor

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği, Ticaret Odası iş birliği, Eskişehir Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen Eskişehir 2. Kitap Fuarı yarın başlayacak.

Eskişehir Ticaret Odası - TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuarda 155 yayınevi stant açacak. Panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinlikleri de yapılacak.

Girişlerin ücretsiz olduğu ve çok sayıda yazarın imza gününe katılacağı fuar, 15 Aralık'ta sona erecek.

Kaynak: AA
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