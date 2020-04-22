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ESKİŞEHİR Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldı

Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldıIRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen 250 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı.

22.04.2020 13:03 | Son Güncelleme: 22.04.2020 13:10
ESKİŞEHİR Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldı

Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldı

IRAK'ın başkenti Bağdat'tan uçakla Eskişehir'e getirilen 250 Türk işçisi koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenci yurdundaki 14 günlük karantina sürelerini tamamladı. Bu sabah yurttan ayrılan işçilere seyahat izin belgesi düzenlenirken, aralarında İstanbul, Sakarya ve Trabzon'unda bulunduğu 38 farklı şehre gönderildi.

Bağdat'tan alınan Türk iş insanları ve işçilerinde bulunduğu 267 kişilik grup, Türk Hava Yolları'na ait uçakla iki hafta önce Eskişehir'deki Hasan Polatkan Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indikten sonra pasaport ve sağlık kontrolleri yapılan gruptakilerden 250 kişi otobüslerle Çamlıca Mahallesi'nde Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Gündüzalp Öğrenci Yurdu'na, 17'si ise Kütahya'daki Emine Gülbahar Yüksek Öğrenim Yurdu'na yerleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina süreleri kolan işçiler bu sabahtan itibaren yurttan ayrılmaya başladı. Eskişehir Valiliği'nce işçilere seyahat izin belgesi düzenlenirken, AFAD ekiplerince organize edilen otobüslerle memleketleri olan aralarında Ankara, Ordu, Giresun, Trabzon, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul'unda bulunduğu 38 farklı şehre gönderildi.

Gündüzalp Öğrenci Yurdu'nda 14 gün kalan işçilerden Ordulu İsmail Köstek, Irak'ta inşaat işçisi olduğunu ifade ederek, "Karantinamız biraz yorucuydu ama devletimize her türlü imkanı bize sağladığı için teşekkür ederim. Ben Orduluyum, Kuzey Irak'ta inşaat işçisiyim. Tüm dünyayı saran koronavirüsün bir an önce bitmesini temenni ediyorum.ö dedi. İşçilerden Yaşar Durmaz da karantina sürelerini çok iyi bir şekilde geçirdiklerini söyledi. Kuzey Irak'ta inşaat işçisi olduğunu anlatan Durmaz, "Karantinada bol bol kitap okuduk. Zamanımızı böyle geçirdik. Devletimize imkanlarını bize sunduğu için teşekkür ederizö diye konuştu.

İnşaat işçisi Adem Yılmaz da günlük olarak sağlık kontrollerinin yapıldığını ve durumlarının çok iyi olduğunu kaydederek, "Bağdat'tan geldik, herhangi bir sıkıntımız yok. Sağlıklı durumdayız ve ailelerimize kavuşacağız. Karantina da günlük olarak ateş ölçümü, sağlık kontrollerimiz yapıldı. Yemeğimiz verildi, devletimize teşekkür ederizö dedi.

ESKİŞEHİR Karantina süreleri tamamlanan Türk işçileri öğrenci yurdundan ayrıldı

Kaynak: DHA

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