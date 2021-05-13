Eskişehir Karadenizliler Derneği'nden sağlık çalışanlarına tatlı İkramı

Eskişehir Karadenizliler Derneği, Yunus Emre Devlet Hastanesi çalışanlarına bayram dolayısıyla baklava ikram etti.

Eskişehir Karadenizliler Derneği, Yunus Emre Devlet Hastanesi çalışanlarına bayram dolayısıyla baklava ikram etti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla görev başında olan sağlık çalışanlarını ziyaret eden Karadenizliler Derneği Başkanı Ali Akyüz, çalışanlara tatlı ikram etti. Korona virüs dolayısıyla hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına Allah'tan rahmet dileyen Akyüz, "Millet olarak Cumhuriyet Tarihi'mizin en sıkıntılı günlerini yaşadığım son 14 ayda, hastalarının hayatını kurtarmak için kendi hayatlarını tehlikeye atan, hastalığa yakalanarak günlerce acı çeken sağlık personelimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu mübarek bayram gününde hastalarını tedavi etmek isterken hayatlarını kaybeden tüm sağlık görevlilerine rahmetler diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu acı dönemde tek sevincimiz insanlık tarihinin en büyük salgınlarından biri olan korona virüse yakalanıp da kurtulanlar oldu. Hep acılar yaşadık. Dernek olarak istedik ki bu acı dönemde sağlık çalışanlarına tatlı bir anı bırakalım. Bu vesileyle 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası'nı da kutluyor, bu vesileyle tüm sağlık çalışanlarına bir kez daha sağlık, afiyetler ve hayırlı bayramlar diliyoruz. İyiki varlar. Eminim ki, bu dönemde görev yapan 'beyaz kahramanlar' olarak adlarını Türkiye sağlık tarihine altın harflerle yazdırdılar. Minnetlerimizle, şükranlarımızla" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı