ESKİŞEHİR Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybettiESKİŞEHİR'de motosiklet sürücüsü Onur Tez, ana yola çıkan kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kamyona çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

ESKİŞEHİR'de motosiklet sürücüsü Onur Tez, ana yola çıkan kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Kütahya-Eskişehir karayolu Sazova Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Onur Tez kullandığı 26 VT 384 plakalı motosikletiyle şehir merkezine giderken, ana yola çıkan Bekir Şahin yönetimindeki 20 F 9775 plakalı kamyona çarptı. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü Tez, olay yerinde hayatını kaybetti. Onur Tez'in cesedi savcılık ve polis ekiplerin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Bekir Şahin ise ifadesi için Polis Merkezi'ne götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA