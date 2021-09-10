Eskişehir'in Gençlik Politikasının temellerini atıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve National Democratic Institute (NDI) işbirliğince düzenlenen Paydaş Haritalama ve Paydaş Katılımı Süreçleri Toplantıları, STK temsilcileri, öğrenci kulüpleri ve gençlerin katılımı ile pandemi sürecinin yoğunlaştığı ve kısıtlamaların olduğu kış döneminde online olarak gerçekleştirilmişti.