Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
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Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir (İHA) – Artan koronavirüs vakalarından dolayı karantinaya alınan Eskişehir'in Çukurhisar mahallesinin giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Eskişehir (İHA) – Artan koronavirüs vakalarından dolayı karantinaya alınan Eskişehir'in Çukurhisar mahallesinin giriş ve çıkışlarında jandarma ekiplerinin sıkı denetimlerini sürdürüyor.

Tepebaşı Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulunun kararı ile Eskişehir'e 20 kilometre uzaklıktaki, yaklaşık 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altına alındı. Mahallenin 3 yönden giriş çıkışı jandarma ve belediye ekiplerince kapatıldı. Çukurhisar Jandarma Karakol Komutanlığı devriyeleri de mahalle içinde kontrol çalışmalarına başladı.

"10 gün mahallemiz karantinaya alındı"

Konuyla alakalı konuşan Çukurhisar Yeni Mahalle Muhtarı Fatih Alp, mahallenin 10 gün süreyle karantinaya alındığını ve giriş-çıkışların jandarma kontrolünde gerçekleştirildiğinden bahsetti. Muhtar Fatih Alp, "Tepebaşı Kaymakamı başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, vaka sayılarının artışından dolayı 10 gün süreyle mahallemiz karantinaya alındı. Mahallemize giriş çıkışlar jandarma kontrolüyle yapılıyor. HES kodu ve çalışma belgesi soruluyor. Ayrıca mahallemizden çıkışlar yasaklandı. En yakın zamanda sağlığımıza kavuşmayı bekliyoruz. Şu anda hastanede yatan hastamız yok. Vakalarımız o kadar ağır değil. Fakat mahalle genelinde vaka sayımızda artış olduğu için bu kararı alındı, 10 gün giriş ve çıkışlar yasaklandı" diye konuştu.

"Eskişehir'de çalışan insan çok fazla"

Muhtar Fatih Alp, mahalleden Eskişehir'e iş için gidip gelen çok sayıda kişi olduğunu, bundan kaynaklı bir artıştan şüphelendiklerini ifade ederek, "Mahallemizde bulaştırılabilecek bir toplantı olmadı, ama mahallemiz Eskişehir'e çok yakın ve gidiş gelişler de çok fazla. Çalışanlar genellikle Eskişehir'de olduğundan bu şekilde temaslılarımız var." dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında
Eskişehir'in 7 bin nüfuslu Çukurhisar mahallesi karantina altında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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