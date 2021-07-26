Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'den, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara çağrı Açıklaması
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Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'den, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara çağrı Açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge'den, Kovid-19 aşısını yaptırmayanlara çağrı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Sağlık

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanların bir an önce aşılarını olması ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyup maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uyması gerektiğini bildirdi.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmayanların bir an önce aşılarını olması ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyup maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uyması gerektiğini bildirdi.

Bilge, yaptığı yazılı açıklamada, aşılamanın bir virüsü ortadan kaldırmak için yavaş fakat güvenilir bir yol olduğunu belirterek, aşıların bağışıklık sistemini aktive ederek vücuda savunmayı nasıl yapacaklarını öğrettiğini kaydetti.

Aşıların herhangi bir hayvansal ürün içermediğinin altını çizen Bilge, "mRNA aşıları, genetiği yani DNA'yı değiştiremez, sadece bağışıklık yanıtı oluşturacak bilgiyi taşır. Aşıların içindeki tüm maddeler güvenlidir. Bu maddeler aşının güvende olmasını ve vücutta yeteri kadar kalmasını sağlar." ifadesini kullandı.

"Aşılanmayan kişiler yeni varyanta sebep olabilir"

Prof. Dr. Bilge, hiç aşı olmayanların ve ikinci doz aşısını yaptırmayanların, vaka artışına sebep olduğunun söyleyebileceğine değinerek, şöyle devam etti:

"Ayrıca aşılanmayan kişiler yeni varyanta sebep olabilir. Aşı yaptırmayanlar bir an önce aşılarını olmalı ve aşı süreçleri tamamlanana kadar kendilerini koruyarak maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha sıkı uymalılar. Tam aşılı kişiler, delta varyantı ile karşılaşsalar bile ciddi hastalık ve ölüme karşı korunmaya devam etmektedirler. Dünyadaki hastanelerde yatan hastaların ve ölümlerin tamamına yakını aşısız kişiler. Aşılanmamış insanlar sadece kendi sağlıklarını riske atmazlar, aşılanmayarak hem hastalığa açık hale gelirler hem de hastalığın yayılımına neden olabilirler. Çoğalan mutasyonlar, varyantlar haline gelebilir ve aşılanmamış konaklar buna daha kolay izin verir. Aşılanmayan kişiler yeni varyant oluşumuna sebep olabilirler ve virüsün daha ciddi türlerine ev sahipliği yaparlar."

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 23 milyon kişinin henüz aşı olmadığını hatırlatan Bilge, 17 milyon vatandaşın ise ikinci doz aşısını henüz yaptırmadığını vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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