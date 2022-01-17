Eskişehir, ihtiyaç sahiplerine sevgi eli uzatmaya devam ediyor

ESKİŞEHİR (Bültenler) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile 2016 yılında başladığı ve büyük ilgi gören 'Sevgi Eli Uzatıyoruz' uygulamasını gerekli tüm tedbirleri alarak sürdürüyor. Uygulama kapsamında Büyükşehir Belediyesi'nin uzman personelleri, vatandaşların evlerine giderek tansiyon ve ateş ölçümü, saç kesimi ve bakımı, tırnak ve cilt bakımı, banyo hizmetlerini ücretsiz olarak veriyor. Korona virüsten korunmak ve gidilen evdeki vatandaşları korumak için bir dizi tedbir aldıklarını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sahaya çıkan her personelin günlük olarak ateş ölçümlerinin yapıldığını ve girilen evlerde de tüm aile fertlerinin ateşlerinin ve HES kodlarının kontrol edildiğini belirttiler.

Yaşlı, hasta ve engelli yakını olan vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı hizmetinin kendileri için büyük kolaylık olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen ve ekibine teşekkür ettiler. Başkan Büyükerşen ise 2021 yılında 9 bin 821 kuaförlük işlemi, 10 bin 137 kez de yıkama hizmeti verildiğini ve sosyal sorumluluk anlayışı ile bu uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

Hizmetin yaş ve cinsiyet ayırmaksızın tüm ihtiyaç sahiplerine verildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ,evden çıkamayacak durumda olan vatandaşların 0552 426 25 40 nolu telefonu arayarak hizmetler hakkında bilgi alabileceğini belirttiler.

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