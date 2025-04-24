ESKİŞEHİR HAVA DURUMU: 24 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de ani hava değişimlerine neden oluyor. Peki, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel tahminlerine göre 24 Nisan Perşembe günü Eskişehir'de hava durumu nasıl olacak? İşte, Eskişehir için günlük ve haftalık güncel hava durumu tahminleri…
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Eskişehir'de sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Peki, 24 Nisan Perşembe günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…