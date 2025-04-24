ESKİŞEHİR HAVA DURUMU: 24 Nisan Perşembe Eskişehir hava durumu nasıl? Eskişehir için hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Eskişehir'de de kendini hissettirmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, 24 Nisan 2025 Perşembe günü Eskişehir'de sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Peki, 24 Nisan Perşembe günü Eskişehir'de hava nasıl olacak, sıcaklıklar kaç dereceye kadar düşecek? İşte, detaylar…

ESKİŞEHİR'DE HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Eskişehir'de 24 Nisan Perşembe günü öğle saatlerinden sonra bölgesel olarak kuvvetli sağanak yağış ve gök gürültülü fırtına bekleniyor. Uzmanlar, özellikle ani yağışlarla birlikte oluşabilecek sel riski, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve trafikte aksamalara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.

ESKİŞEHİR'DE HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

HAVA DURUMU ESKİŞEHİR