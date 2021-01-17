KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR
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KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR

17.01.2021 17:57 | Son Güncelleme: 17.01.2021 18:03
KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (3)Eskişehir'de dün akşam üniversite öğrencisi Ramazan Yalçın, kentte kar yağışını penceresinden gitarıyla konser vererek kutladı.

Eskişehir güne beyaz örtüyle uyandı (3)

Eskişehir'de dün akşam üniversite öğrencisi Ramazan Yalçın, kentte kar yağışını penceresinden gitarıyla konser vererek kutladı. Karşı apartmanda oturanlardan kimi  pencereden, kimisi de sokağa çıkarak Yalçın'a eşlik etti. Söylenilen şarkılar ile eğlenerek, kar topu oynadılar. Ramazan Yalçın, sosyal medya hesabından da paylaştığı konseriyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda yüz felci geçirdiğimden kar yağdığında dışarı çıkamadığım için çok üzülüyordum ki, aklıma böyle bir şey yapmak geldi. İnsanlar eğlendikçe biz de eğlendik. Hayat umarım; hep böyle beklenmedik anlarda güzel heyecanlar çıkarır hepimizin karşısına" notuyla paylaştı.

POLİS GELİNCE EVLERİNE KAÇTILARYalçın'ın söylediği şarkılar ile halay çekip, sosyal mesafe kuralını ihlal eden kalabalığın, şikayet üzerine sokağa gelen polis ekiplerini görünce evlerine kaçıştıkları görüldü.

KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR
KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR
KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR
KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR
KAR YAĞIŞINI PENCEREDEN KONSERLE KUTLADILAR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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