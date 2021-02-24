Eskişehir Gündüzler Barajı'nda çalışmalar devam ediyor
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Eskişehir Gündüzler Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

24.02.2021 10:43 | Son Güncelleme: 24.02.2021 10:46
Eskişehir Gündüzler Barajı'nda çalışmalar devam ediyor

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e kazandırılacak Gündüzler Barajı'nda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Eskişehir'e kazandırılacak Gündüzler Barajı'nda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmaları devam eden Eskişehir merkez Gündüzler Barajı'nın tamamlanmasıyla barajda depolanacak suyla 12 bin 20 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını kaydetti.

75 metre uzunluğundaki derivasyon kondüvisi, ayar vana odası, servis yolları, ulaşım yolları, 2 menfez imalatı, baraj ölçüm cihazlarının montaj işlemlerinin yüzde 75'lik kısmı ile gövde dolgu imalatlarının yüzde 37'lik kısmının tamamlanarak gövde yüksekliğinin 18 metreye ulaştığını belirten Yıldız, şunları ifade etti:

"Kalan gövde dolgusunun imalatları tamamlanarak kret düzenlemesi yapılacaktır. Baraj ölçüm cihazlarında eksik kalan imalatlar yapılacaktır. Temelden yüksekliği 65 metre ve su depolama kapasitesi 8,3 milyon metreküp olan Eskişehir Merkez Gündüzler Barajının tamamlanmasıyla 2021 birim fiyatları ile dekar başına 1080 lira gelir artışı ve ülke ekonomisine yıllık 13 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor."???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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