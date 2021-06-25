Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret
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Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret

Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti'nden Başkan Büyükerşen'e Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Geçtiğimiz günlerde 26. Olağan Genel Kurulu ile tekrar göreve seçilerek güven tazeleyen Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Geçtiğimiz günlerde 26. Olağan Genel Kurulu ile tekrar göreve seçilerek güven tazeleyen Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ve yönetim kurulu Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarete Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca ve Yönetim Kurulu Üyeleri 'Bülent Özyazıcı, Muharrem Esen, Hakkı Sağlam, Kemal Atlan, Seda Uçar Kale, Hakan Türktan katıldı. Eskişehir'in deneyimli gazetecilerin makamında ağırlayan Başkan Büyükerşen tekrar başkan seçilerek güven tazeleyen Yılmaz Karaca ve yönetimini tebrik ederek, görevlerinde başarılar diledi. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ziyarette, "Yerel basın zor çalışma koşulları ve artan maliyetler sebebiyle bitme noktasına geliyor. Umuyorum ki tüm gazetecilerimiz, özgürce dilediklerini yazabilecekleri bir ortamda çalışmaya başlar ve vatandaşlarımızın haber alma hakkına erişebilmesi görevini yerine getirebilir. Bir ülkedeki demokrasinin varlığını kanıtı özgür gazetecilerdir" dedi.

İyi dilekleri ve kendilerini makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e teşekkür eden Eskişehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Yılmaz Karaca, basın çalışanlarının özgürce çalışabilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: Habermetre

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