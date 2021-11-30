Eskişehir Film Festivali'nin onur ödülleri Erden Kıral ile Nur Sürer'e verilecek

ESKİŞEHİR (DHA) - ANADOLU Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nde onur ödülleri usta yönetmen Erden Kıral ile deneyimli oyuncu Nur Sürer'e verilecek.

Eskişehir'de 3-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak 21'inci Uluslararası Eskişehir Film Festivali'nin tanıtım toplantısı Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi'nde yapıldı. Toplantıda İletişim Bilimleri Fakültesi Sinema Televizyon Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Aysun Yüksel, Dr. Öğr. üyesi Yaprak İşcibaşı ile Doç.Dr. Serhat Serter, festivalle ilgili bilgiler verdi.