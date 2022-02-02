ESKİŞEHİR'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

ŞIRNAK'ın Cizre ilçesi PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan'ın (27) acı haberi, ailesine ulaştı. Şehit Tarcan'ın terhisine 20 gün kaldığı öğrenildi.

Şırnak'ın Silopi ile Cizre ilçeleri arasında bulunan 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı Yakacık Hudut Karakolu'na bugün saat 14.15 sıralarında PKK'lı teröristlerce havanla saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Eskişehirli Piyade Er Tarık Tarcan, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Tarcan'ın acı haberi, askeri görevlilerce Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Mamure Mahallesi'nde oturan ailesine verildi. Hilmi- Günay Tarcan çifti, tek oğulları olan Tarık Tarcan'ın şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu.

TERHİSİNE 20 GÜN KALMIŞTI

Şehit Tarcan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tepebaşı Kaymakamlığı sokağa taziye çadırı kurdu. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü mezunu olan Tarcan'ın yarın Reşadiye Camii'ndeki öğle namazının ardından Vişnelik Hava Şehitliği'nde toprağa verileceği öğrenildi. Tarcan'ın yaklaşık 5 aydır asker olduğu ve terhisine 20 gün kaldığı belirtildi.