Eskişehir'deki trafik kazasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı
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Eskişehir'deki trafik kazasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı

Eskişehir'de otomobille otobüsün çarpışması sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

10.01.2020 13:15 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:16
Eskişehir'deki trafik kazasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı

'de otomobille otobüsün çarpışması sonucu iki kişinin ölümüyle sonuçlanan kazanın ardından gözaltına alınan otobüs şoförü, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halk otobüsüyle otomobilin çarpıştığı ve otomobil sürücüsü (23) ile otomobildeki Eskişehir Barosu avukatlarından Cemre Parmaksız'ın (25) yaşamını yitirdiği kazada gözaltına alınan otobüs sürücüsü M.K. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla salıverildi.

Öte yandan, kaza anına ilişkin otobüsün araç içi kamerasının kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde, otobüs ilerlerken, Enes Duman hakimiyetindeki aracın yan şekilde kayarak, otobüse çarptığı görülüyor.

Enes Duman (23) idaresindeki 26 FF 2804 plakalı otomobil, 8 Ocak'ta Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun 7. kilometresinde M.K'nin kullandığı 26 E 2804 plakalı halk otobüsüyle çarpışmıştı. Kazada iki kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Eskişehir'deki trafik kazasının ardından gözaltına alınan otobüs şoförü serbest bırakıldı
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