Eskişehir'deki aileyi kim öldürdü? İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve Küçük Ali Doruk'un katili bakın kim çıktı!
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Eskişehir'deki aileyi kim öldürdü? İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve Küçük Ali Doruk'un katili bakın kim çıktı!

21.02.2021 17:18 | Son Güncelleme: 21.02.2021 17:22
Eskişehir'deki aileyi kim öldürdü? İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve Küçük Ali Doruk'un katili bakın kim çıktı!

Eskişehir'de yaşanan aile katliamında flaş bir gelişme yaşandı. İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki oğulları Ali Doruk, geçtiğimiz günlerde evlerinde bıçaklanarak katledilmişti. Peki, Eskişehir'deki aileyi kim öldürdü? İlkay Tokkal, Emel Tokkal ve Küçük Ali Doruk'un katili bakın kim çıktı!

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, cinayetin ardından başlattıkları soruşturma kapsamında özel bir ekip kurdu. Çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntüleri incelemeye alındı. Evde yapılan incelemede ise İlkay Tokkal'ın eşi ve çocuğuyla birlikte cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

ESKİŞEHİR'DEKİ AİLEYİ KİM ÖLDÜRDÜ?,

İlkay ve Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'un, Eskişehir'de evlerinde öldürülmesi hakkında yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlısının İlkay Tokkal'ın eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili polis ekipleri, İlkay Tokkal'ın eski iş ortağı Mehmet Şerif Boğa, eşi Hediye Boğa ve esnaf komşusu Ersin D.'nin de aralarında olduğu 13 şüpheliyi gözaltına aldı.

Alınan ifadeler ve deliller ışığında Tokkal ailesi cinayetinin katil zanlısının eski ortağı Mehmet Şerif Boğa olduğu tespit edildi.

Emniyette gözaltında olan Boğa ve 8 kişi, adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı.

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