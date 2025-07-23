Ekipler, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, bir orman işçisi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne doğru yayılan yangında söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki, Eskişehir'de yangın nerede çıktı, Eskişehir yangın söndü mü?

ESKİŞEHİR'DE ORMAN YANGINI: FELAKETİN ADRESİ SEYİTGAZİ

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi, büyük bir acının merkezi oldu. Bölgede çıkan orman yangınına müdahale eden ekipler, zorlu bir görev sırasında trajik bir olayla karşı karşıya kaldı. AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'nun yaptığı açıklamaya göre, yangınla mücadelede görevli 11 orman işçisi hayatını kaybederek şehit oldu. Bu kahramanlar, görevleri başında, alevlerin arasında can vererek büyük bir fedakârlık örneği sergiledi.

YANGIN NEREDE BAŞLADI?^

Yangının çıkış noktası olarak Sakarya'nın Geyve ilçesi öne çıkıyor. 20 Temmuz tarihinde başlayan yangın, sabah saatlerinde kısmen kontrol altına alınsa da, Sakarya-Bilecik sınırında yeniden etkisini artırdı. Özellikle Geyve'nin Bayat Mahallesi ile Osmaneli'nin Ciciler köyü arasında başlayan alevler, şiddetli rüzgarın da etkisiyle Osmaneli içmeler mevkisine doğru hızla ilerledi. Yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı ve birçok evi tehdit etmeye başladı.

ESKİŞEHİR'DE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ? MÜCADELE SÜRÜYOR

Yangının rüzgarla birlikte yayıldığı Pamukova-Osmaneli D650 karayolu tamamen trafiğe kapatıldı. Yetkililer, zorunlu haller dışında sürücülerin trafiğe çıkmamasını ve yönlendirmelere dikkat etmelerini önemle vurguladı. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinden Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne doğru yayılan yangında ekipler yoğun bir söndürme çalışması yürütüyor.

EKİPLERİN KAHRAMANCA MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Orman işçileri, iş makineleriyle açılan yollar aracılığıyla yüksek tepelere ulaşarak alevlere müdahale ediyor. Yangın, üst kesimlerde birçok noktada hala aktif durumda. Müdahale sırasında bir orman işçisi, elinden yaralanarak "yanıyorum" diyerek yardım çağrısında bulundu. İlk müdahalesi yapılan işçi, Odunpazarı Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tarafından yangın koordinasyon merkezine indirildi. Sağlık durumu iyi olan işçi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI DEVAM EDİYOR

Ekipler, farklı bölgelerde çıkan küçük çaplı yangınları söndürerek yangının daha da büyümesini engellemeye çalışıyor. Sahada verilen bu zorlu mücadele devam ederken, bölgedeki vatandaşlara yetkililerin uyarılarına dikkat etmeleri ve güvenlik önlemlerini almaları tavsiye ediliyor.