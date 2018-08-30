Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu

Eskişehir'de Hasan Polatkan Havalimanı'nda yapılan denetim ve kontrollerde yurt dışından gelen bir yolcunun valizinde 33 gram esrar narkotik dedektör köpeği "Cankız"ın tepki vermesiyle ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü görevlilerince, Hasan Polatkan Havalimanı'nda yurt dışı tarifeli uçakla gelen yolcuların valizlerinde yapılan kontrollerde görev alan dedektör köpeği "Cankız" tepki verdi.



Bunun üzerine belirlenen valizlerde yapılan aramalarda toplam 33 gram esrar bulundu.



Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.