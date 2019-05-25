Eskişehir'de tramvayın çarptığı kişi yaralandı
Eskişehir'de tramvayın çarptığı 59 yaşındaki adam ağır yaralandı.
Eskişehir'de tramvayın çarptığı 59 yaşındaki adam ağır yaralandı.
E.G. idaresindeki Otogar-Osmangazi Mahallesi seferini yapan tramvay, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail Hira'ya (59) çarptı.
Kazada yaralanan Hira, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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