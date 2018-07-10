Eskişehir'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 2 Yaralı
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Murat Gündüz (38) idaresindeki 26 KK 828 plakalı otomobil, Eskişehir-Sarıcakaya karayolu Emirler Mahallesi yakınlarında Orhan Arabacı'nın kullandığı 26 GL 107 plakalı hafriyat yüklü tırla çarpıştı. Savrulan otomobil yol kenarına devrildi.
Kazada, Murat Gündüz ile araçta bulunan Mehmet Emin Yıldırım (16), olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Nejla Gündüz (28) ile Gülşen Gündüz (36), 112 Acil Servis ekiplerince, Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 2 kadının hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.
Otomobilde sıkışan Murat Gündüz ile Mehmet Emin Yıldırım'ın cesetleri, itfaiye ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.
Gündüz ve Yıldırım'ın cesetleri olay yeri incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.