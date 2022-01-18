Eskişehir'de spor merkezlerinde 4 Ocak'ta başlayan kış dönemi spor eğitimleri devam ediyor

Pandemi kuralları çerçevesinde hizmete devam eden Şirintepe Spor Merkezi, Büyükşehir Spor Merkezi'nde açılan, kas ve kemik sistemini güçlendiren ve kalp sağlığı için de büyük yararı olan pilates eğitimleri devam ediyor.

Spor yapmak isteyen vatandaşların ücretsiz olarak yararlanabildiği merkezlerde İçişleri Bakanlığının belirlediği HES kodu ve aşı kurallarının yanı sıra mesafe kurallarının sağlanabilmesi için aynı saatte merkezde spor yapan vatandaşların sayısı da sınırlı tutuluyor. Ayrıca pilates seanslarında kullanılan mat ve ekipmanlar da her grubun sporu tamamlandıktan sonra dezenfekte ediliyor.

Haftanın iki günü birer saat olan eğitimlerde 6 farklı saat grubu bulunuyor. Uzman eğitmenlerle birlikte pilates yapan vatandaşlar, üç ay boyunca merkezden yararlanabilecekler. Bahar döneminde yeni kayıtların açılacağını belirten Büyükşehir Belediyesi Spor Dairesi eğitmenleri, Şirintepe Spor Merkezi, Büyükşehir Spor Merkezi ve Şehit Tarkan Karaca Spor Merkezinde, çocuklar ve yetişkinler için açılan dans, jimnastik, taekwondo, aerobik ve fitness branşlarındaki eğitimlerin de devam ettiğini belittiler.

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