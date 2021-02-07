Eskişehir'de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eskişehir'de sessizlik hakim oldu.

Kentte hafta sonu yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu İsmet İnönü 2, Doktorlar, İki Eylül caddeleri ile Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı kısıtlamayla sessizliğe büründü.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanların bulunduğu görüldü.

Uygulama noktalarında ise polis ekipleri kontrollerini gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ