Eskişehir'de sis kartpostallık görüntüler oluşturdu

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kentin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde etkisini gösteren sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Özellikle Çankaya Mahallesi, Şahin Tepesi ve Şelale Park bölgelerinde yoğun olarak gözlenen sis, kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Sabah saatlerinde manzarayı gören vatandaşlar Şelale Park içerisinde bulunan yel değirmeni önünde fotoğraf çekindi. Yoğun sis dron ile havadan da görüntülendi.

Hafta sonunu gezerek değerlendirmek için Bursa'dan Eskişehir'e gelen Umut Doğan, "Sis çok güzel. Böyle kasvetli bir hava var. Eskişehir'e bugün geldik ve sisle karşılaştık. Bizim için farklı ama güzel oldu. Güzel bir manzara var. Ortalık bembeyaz bir halde" dedi.